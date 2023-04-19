Выстрелил в голову: в Днепре парень пришел в тир и покончил с собой (фото 18+)

Парень был постоянным посетителем заведения

В тире спорткомплекса "Динамо" в городе Днепр молодой парень покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову. Момент суицида попал на камеры видеонаблюдения.

Трагедия произошла во вторник, 18 апреля, в спортивном комплексе по улице Костомаровской. 21-летний парень, который был постоянным посетителем заведения, пришел в клуб пострелять из спортивного оружия (пистолет Glok 9 мм). Примерно в 14:45 раздался выстрел. Об этом сообщает "Днепр Оперативный", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Как оказалось, во время тренировки по стрельбе, парень выстрелил себе в голову. От полученной травмы он скончался мгновенно на месте происшествия. Момент самоубийства попал на камеры.

Отмечается, что правоохранители устанавливают причину такого поступка. По данному факту начато уголовное производство. Подробности устанавливаются.

Место происшествия. Фото - Днепр Оперативный

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове курсант Государственного университета внутренних дел застрелился из автомата. Затем появилась информация, что он якобы оставил предсмертную записку, но позже она загадочным образом исчезла.