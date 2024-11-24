Что известно о стрелке с криминальным шлейфом, которого подозревают в убийстве в отеле Киева (фото)

Подозреваемый является фигурантом ряда уголовных дел

В субботу, 23 ноября, в киевском отеле Sky Loft случилась драка, которая переросла в стрельбу со смертельным исходом. Полиция задержала подозреваемого — по предварительным данным, им оказался Дмитрий Рашевский по кличке "Рашик".

Об этом в Facebook сообщил журналист Виталий Губин. По его информации, подозреваемый родился и вырос в Запорожье, был воспитанником местного клуба по тайскому боксу "Кросс", а также призером и победителем ряда континентальных и мировых первенств по данному виду спорта.

В то же время Рашевский "засветился" в ряде уголовных дел. Его подозревают в вымогательстве, похищении, разбое, грабеже, угоне транспортного средства.

Также Рашевского подозревают в связях с членом запорожской организованной преступной группировки "Банда Лысых" Александром Мокроусовым по кличке "Малек".

Губин пишет, что в 2019 году банда, в состав которой входили Мокроусов и Рашевский, ездила в Кирилловку Запорожской области, где занималась, в том числе, "крышеванием" местных торговцев и бизнесменов.

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