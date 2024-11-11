В Германии жестоко убили украинца из-за слов о Путине (фото)

Водителю было 34 года

В Германии убили дальнобойщика-украинца из-за споров о войне Украины и России. Преступление совершили его иностранные коллеги.

Как отмечает Bild, в субботу, 9 ноября, дальнобойщики вместе пили алкоголь, громко смеялись. Однако во время отдыха зашел разговор о войне в Украине, лидере РФ Владимире Путине и начался спор.

Известно, что конфликт произошел на стоянке грузовиков у села Оберрот, юг Германии.

"38-летний дальнобойщик из Румынии Ионут Б. просил коллег сделать музыку тише, но те не слушали, продолжали громко смеяться и спорить. По словам Йонута, темой дискуссии стала война в Украине и роль России", — говорится в материале.

Но уже вечером, после 20:00 по местному времени, конфликт обострился и перерос в драку. В результате чего был убит самый молодой участник четверки — 34-летний водитель из Украины.

Полиция арестовала трех фигурантов, которым 35, 41 и 45 лет. Один из них – гражданин Узбекистана. Правоохранители выясняют, кто убил украинца.

Напомним, что в Германии недавно отпустили украинца, подозреваемого в убийстве земляка, ведь веских доказательств против него нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Польше таксист стрелял в молодую украинку, потому что она пожаловалась на его поведение.