В Германии жестоко убили украинца из-за слов о Путине (фото)
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Водителю было 34 года
В Германии убили дальнобойщика-украинца из-за споров о войне Украины и России. Преступление совершили его иностранные коллеги.
Как отмечает Bild, в субботу, 9 ноября, дальнобойщики вместе пили алкоголь, громко смеялись. Однако во время отдыха зашел разговор о войне в Украине, лидере РФ Владимире Путине и начался спор.
Известно, что конфликт произошел на стоянке грузовиков у села Оберрот, юг Германии.
"38-летний дальнобойщик из Румынии Ионут Б. просил коллег сделать музыку тише, но те не слушали, продолжали громко смеяться и спорить. По словам Йонута, темой дискуссии стала война в Украине и роль России", — говорится в материале.
Но уже вечером, после 20:00 по местному времени, конфликт обострился и перерос в драку. В результате чего был убит самый молодой участник четверки — 34-летний водитель из Украины.
Полиция арестовала трех фигурантов, которым 35, 41 и 45 лет. Один из них – гражданин Узбекистана. Правоохранители выясняют, кто убил украинца.
Напомним, что в Германии недавно отпустили украинца, подозреваемого в убийстве земляка, ведь веских доказательств против него нет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Польше таксист стрелял в молодую украинку, потому что она пожаловалась на его поведение.