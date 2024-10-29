Ссора переросла в жестокое убийство соседей на Львовщине: виновного уже задержали, что ему грозит

Прийдя к соседям, он устроил драку, а затем стал наносить удары ножом

На Львовщине правоохранители задержали злоумышленника, подозреваемого в убийстве супругов. Трагедия произошла во время бытового конфликта в одном из сел Стрыйского района.

Максимальное наказание, которое грозит задержанному – пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает полиция Львовской области.

"Сообщение о теле мужчины без признаков жизни, обнаруженном во дворе домохозяйства в одном из сел Стрыйского района, поступило в полицию утром 28 октября", – говорится в публикации.

Правоохранители установили личность погибшего – это 67-летний владелец домохозяйства. Кроме того, в доме нашли тело его 64-летней супруги, также без признаков жизни. У обоих погибших полицейские обнаружили многочисленные ножевые ранения.

Полицейские пришли к выводу, что к убийству супругов причастен их 69-летний односельчанин, с которым у погибших был конфликт. Накануне вечером мужчина пришел к соседям домой и устроил ссору, которая переросла в драку. Подозреваемый нанес многочисленные удары ножом мужу и жене, оказавшиеся смертельными.

После двойного убийства мужчина скрылся, но правоохранителям удалось найти и задержать беглеца. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.1 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, – пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Одессе правоохранители провели инсценировку убийства известного местного бизнесмена. Речь идет, вероятно, о Геннадии Бейбутяне — владельце автомобильного бизнеса и главе дачного кооператива "Лагуна".