Трагическое ДТП в Днепре: автомобиль сбил детей на пешеходном переходе

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии

В Днепре произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие – автомобиль Ford сбил двух малолетних детей на пешеходном переходе. В результате аварии один ребенок погиб.

Как сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области, инцидент произошел во вторник, 5 ноября, на улице Симиренко, напротив гимназии № 68. По предварительным данным, двое детей 2016 года рождения переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль под управлением 23-летнего водителя.

В результате этого ужасного инцидента один ребенок погиб на месте происшествия, а другой получил серьезные травмы и был срочно доставлен в больницу. Водителя автомобиля задержали стражи порядка для выяснения всех обстоятельств аварии. По предварительным данным, он был трезв на момент совершения ДТП.

Согласно уточненным данным, в результате ДТП были сбиты трое детей, двое из которых попали в больницу, — сообщил врач-нейрохирург Григорий Пилипенко.

Один ребенок уже выписан домой в удовлетворительном состоянии, тогда как другой получил травмы средней степени тяжести, в частности повреждения головного мозга и конечностей, и был госпитализирован для дальнейшего лечения.

На месте происшествия работают следователи, тщательно изучающие все детали трагедии. Эта трагедия еще раз напоминает о необходимости соблюдения осторожности на дороге.

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