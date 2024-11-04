На Львовщине произошла жуткая массовая авария с пострадавшими и погибшим (видео)

На месте работали все экстренные службы

В понедельник, 4 ноября, на трассе "Львов-Тернополь" неподалеку от города Золочев произошла масштабная авария. Возле объездной дороги столкнулось сразу несколько автомобилей, которые буквально превратились в груды металла.

По предварительным данным, есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщает ресурс "Золочев инфо".

Известно, что в Золочевском районе Львовской области на трассе "Львов-Тернополь" дорогу не поделили сразу шесть автомобилей. В результате произошедшего несколько легковушек получили сильные механические повреждения и слетели с трассы, а одно авто перевернулось на крышу.

Также участником массового ДТП стал и водитель фуры, кабину которого выгнуло и буквально расплющило.

В результате произошедшего объездная дорога была заблокирована и движение здесь полностью остановилось.

По предварительным данным, один человек погиб на месте, а еще трое получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте аварии работали спасатели, медики и правоохранители.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Информация о точном количестве пострадавших уточняется.

По данному факту начато расследование.

Напомним, ужасное ДТП произошло утром 4 ноября на улице Заболотного в киевском микрорайоне Теремки. Пассажирский автобус врезался в легковой автомобиль с людьми, после чего взлетел с дороги и протаранил торговые точки.

В результате произошедшего пострадало большое количесвтов людей. Также есть погибшие.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во Львовской области произошло жуткое ДТП. Пешехода сбило одно авто, после чего его отбросило на встречную полосу, где переехало другое.