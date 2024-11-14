В Польше в ДТП пострадало много украинцев - на месте работал спасательный вертолет (фото)
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Водитель был трезв
В ночь на четверг, 14 ноября, неподалеку от Кракова в Польше произошла серьезная авария. Как оказалось, пассажирский микроавтобус с украинскими номерами слетел с проезжей части и врезался в барьер.
Пострадало семь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ресурс bochnia112.pl.
Известно, что около 02.00 ночи 14 ноября на трассе "А4" неподалеку от города Клай возле Кракова бус с украинскими номерами слетел с дороги. В результате произошедшего авто на большой скорости врезалось в металлический барьер.
Микроавтобус получил серьезные механические повреждения и при этом пострадало семь пассажиров. Все они — граждане Украины.
При этом два человека получили очень серьезные травмы и на место ДТП был направлен вертолет санитарной авиации.
Отмечается, что водитель буса был трезв.
На месте происшествия работали полицейские, спасатели и медики. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить следствию.
По данному факту начато расследование.
Напомним, в Польше в ДТП погибли два украинца. В Варшаве произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем BMW. В результате погибли два гражданина Украины, а также один гражданин Беларуси.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в польском селе Медыка произошло смертельное ДТП. Здесь микроавтобус с украинцами на скорости врезался в грузовик, припаркованный на обочине дороги.