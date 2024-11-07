Погибли мать и 12-летний сын: на Виннитчине легковушка влетела в дерево (фото)

Погибшей было 42 года

В Винницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли мать и сын. Мальчику было всего 12 лет.

Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе полиции области. Отмечается, что трагедия случилась в Жмеринском районе примерно в 11:00.

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan, не справившись с управлением, съехала в кювет, где легковушка столкнулась с деревом. Женщина и ее сын получили травмы, несовместимые с жизнью.

"В результате аварии 42-летняя жительница г. Могилев — Подольский и ее малолетний сын погибли на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Подробности смертельной аварии сейчас устанавливают правоохранители. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепре автомобиль Ford сбил двух малолетних детей на пешеходном переходе. В результате один ребенок погиб на месте происшествия, а другой получил серьезные травмы.