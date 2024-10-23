Во Львове женщина с ребенком попала под трамвай, обновлено (фото и видео)

Очевидцы говорят, что он был с ребенком

Во Львове произошло чрезвычайное событие. Там обнаружили без сознания человека на трамвайном пути.

Об этом сообщает telegram-канал "Труха Львов". Ситуация произошла в районе улицы Бойчука в юго-западной части города. Местные жители говорят, что речь идет о женщине, которую сбил трамвай.

Они отмечают, что после столкновения она была отброшена на встречные пути. Отдельные пользователи сети сообщили, что женщина была с ребенком, который виден на фотографии.

На снимке с места происшествия заметно, что из-за события движение в обе стороны было временно остановлено, а неравнодушные жители города собрались возле тела, наверное, чтобы помочь.

Впрочем, других подробностей о состоянии пострадавшей не озвучивается. Детали события будут устанавливать правоохранители.

UPD. Как стало известно позже, водитель трамвая №3 сбил пенсионерку, переходившую дорогу вместе с внуком. Ребенок не пострадал, а женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. На месте работали патрульные полицейские и медики скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, на днях в Ужгороде 17-летний подросток чуть не погиб под колесами тепловоза. Очевидцы подчеркивают, что он был в наушниках и не услышал приближающейся опасности, а также криков людей, которые хотели его предупредить.