Пытался поймать собаку и погиб: в Киеве произошла трагедия на железнодорожном пути (фото)

Животное также не выжило

Трагический случай произошел на железнодорожном пути в Голосеевском районе Киева. Электропоезд насмерть сбил мужчину с домашним любимцем.

В частности, он пытался спасти свою собаку, оказавшуюся на рельсах. Инцидент произошел 30 сентября, сообщают местные Телеграмм-каналы.

По информации очевидцев, на железнодорожном перегоне электропоезд смертельно травмировал выбежавшего на колею мужчину, пытавшегося догнать свою собаку. К сожалению, оба – и хозяин, и его четырехлапый друг – погибли.

Напомним, за последние сутки это не первый несчастный случай с участием животного. На Львовщине произошло другое трагическое ДТП. На автодороге вблизи села Речки во Львовском районе легковушка столкнулась с крупным рогатым скотом, после чего слетела в кювет и опрокинулась.

Водитель автомобиля, 47-летний мужчина, погиб на месте. Двое пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Спасатели применили гидравлический инструмент для деблокирования пострадавших. Животное, с которым столкнулся автомобиль, также получило повреждения.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина пытался спасти самоубийцу и сам попал под поезд. Событие произошло на одной из станций городской электрички в Соломенском районе столицы.