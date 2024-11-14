В Харькове во время жуткой трагедии погибло четверо детей (фото)

Подробности происшествия устанавливают специалисты

В Харьковской области в жилом произошел масштабный пожар. В результате погибли пять человек, большая часть из которых — дети.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области. Там отметили, что трагедия случилась в поселке Песочин.

Во время пожара погибли пять человек, из них 4 — дети. Один ребенок пострадал. Огонь охватил площадь в 150 кв.

"Спасатели во время тушения обнаружили тела 5 погибших – мужчины и 4 детей. Один ребенок пострадал", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что из горящего дома удалось спасти кота. Чрезвычайники работники работали вместе с местной пожарной командой. Пожар был ликвидирован.

В настоящее время причины возгорания в доме устанавливаются специалистами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Полтавской области во время пожара погибла целая семья. В их числе — двое малолетних детей. Причина гибели семьи устанавливается, потому тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Спасатели показали фотографии с места происшествия. Отмечается, что трагедия случилась в селе Слободка Миргородского района.