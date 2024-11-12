Сотрудник ТЦК выстрелил себе в голову на рабочем месте: в каком он состоянии

Он оставил предсмертную записку

Сотрудник одного из киевских территориальном центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) пытался покончить с собой выстрелом в голову.

Сейчас он находится в реанимации. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на информацию, полученную от информированного источника.

"В Печерском территориальном центре комплектования и социальной поддержки города Киева один из сотрудников совершил попытку самоубийства, сейчас он находится в реанимации", – говорится в сообщении.

Собеседник издания рассказал, что инцидент произошел еще 9 ноября. Отмечается, что майор Андрей Воеводин выстрелил себе в голову из пистолета. Мужчину доставили в лечебное учреждение, сейчас он находится в реанимации.

Военнослужащий оставил короткую предсмертную записку со словами "Устал. Извините", пишет УП.

Майор Андрей Валерьевич Воеводин

Источники РБК-Украина сообщили, что начальника группы персонала Андрея Валерьевича Воеводина обнаружили утром в помещении ТЦК. Мужчину срочно направили в Киевскую городскую клиническую больницу №17.

Сейчас он находится в состоянии комы. Предварительный диагноз – огнестрельное пулевое сквозное ранение головы, геморрагический шок.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (Самоубийство).

Напомним, в Луцке неизвестный открыл стрельбу из ружья по сотруднику местного ТЦК и СП. Мужчина получил несколько серьезных ранений и был экстренно госпитализирован. Злоумышленника задержали, а оружие изъяли. Однако мотивы столь дикого поступка остаются для всех загадкой.