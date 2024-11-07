Сотрудник ТЦК рассказал, как в него стреляли из ружья в Луцке (видео)

Мужчина, к счастью, выжил

В Луцке неизвестный открыл стрельбу из ружья по сотруднику местного ТЦК и СП. Мужчина получил несколько серьезных ранений и был экстренно госпитализирован.

Инцидент произошел в конце августа, но только сейчас пострадавший смог восстановиться после нападения. К счастью, военнослужащий выжил и поделился своей историей с журналистами.

В одном из районов Луцка в сотрудника местного ТЦК несколько раз выстрелили из ружья. В результате произошедшего он получил тяжелые ранения в ногу и глаз. К счастью, мужчина выжил.

Известно, что Игорь Могильчук защищал нашу страну на фронте, однако после ранения он был комиссован и начал работать в ТЦК. Во время несения дежурства по нему внезапно открыл огонь из ружья неизвестный. Он стрелял дробью и нанес потерпевшему серьезные ранения. Мужчина выжил и уже вернулся на прежнее место работы.

Злоумышленника задержали, а оружие изъяли. Однако мотивы столь дикого поступка остаются для всех загадкой.

"Он стрелял самой мелкой дробью и точно знал, что если попадет в лицо, то покалечит. Он это делал целенаправленно и специально. Что еще я могу думать по этому поводу?", — отметил Игорь Могильчук.

Напомним, в конце августа мужчина открыл огонь по военнослужащим-сотрудникам ТЦК в Луцке, которые несли службу по охране режимного объекта на посту. Военные стреляли в ответ.

В результате стрельбы один военнослужащий был ранен и был госпитализирован. После перестрелки злоумышленник скрылся.

Преступника удалось задержать только 4 сентября. В ходе обыска у него дома изъяли оружие и боеприпасы.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Ивано-Франковской области мужчина избил сотрудника ТЦК. В результате происшествия пострадавший получил телесные повреждения средней степени тяжести. Нападавшего ждет суровое наказание в виде тюремного заключения.