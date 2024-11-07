Убил знакомого и пытался скрыться: суд вынес приговор 17-летнему убийце на Днепропетровщине

Суд отправил юношу за решетку

В Днепропетровской области к восьми годам лишения свободы приговорили 17-летнего парня, который до смерти забил своего знакомого во время отдыха. Трагический случай произошел в селе Николаевка, где ссора между подростком и 47-летним мужчиной закончилась смертью последнего.

После совершенного преступления молодой злоумышленник пытался скрыться в другом городе. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Событие произошло в октябре прошлого года. Во время совместного времяпровождения между парнем и мужчиной возникла ссора. Молодой преступник не сдержался и стал избивать потерпевшего. От многочисленных ударов мужчина скончался на месте.

Сотрудники полиции быстро задержали подозреваемого. Дело расследовали по статье "преднамеренное убийство". Следователи Днепровского района собрали все необходимые доказательства и передали материалы в суд.

Петриковский районный суд учел все отягчающие и смягчающие обстоятельства, включая несовершеннолетие обвиняемого. Суд признал достаточным доказательства вины подсудимого и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на Львовщине ревнивец жестоко убил сожительницу и знакомого. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы