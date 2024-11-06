В Киеве подросток убил девочку и повесился - СМИ

Полиция устанавливает все детали происшествия

В Киеве произошло убийство 14-летней девочки. По предварительной информации, ее убийцей оказался 16-летний парень, который после этого покончил с собой.

Об этом пишет Obozrevatel со ссылкой на свои источники. Отмечается, что происшествие произошло на улице Щусева, что в Шевченковском районе.

В материале говорится, что до этого в местных сообществах появлялась информация о том, что утром на указанной улице было замечено большое количество правоохранителей, среди которых были кинологи с собаками.

Также ходили слухи о том, что девочку зарезали. Вероятный убийца после этого повесился.

Других подробностей по этому поводу не сообщается.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области 17-летний подросток изнасиловал, а затем пытался задушить 15-летнюю школьницу. После надругательства он пытался сжечь девочку, однако из-за дождя осталась живой.

Впрочем, врачи спасти ее жизнь не смогли. В ночь на 31 октября она скончалась в реанимации. Злоумышленник теперь может отправиться за решетку до конца своей жизни.