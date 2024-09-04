В Киеве насмерть сбили человека: на месте образовалась огромная пробка (карта)

На месте работают правоохранители и СОГ

В среду, 4 сентября, в Оболонском районе столицы образовалась огромная пробка. Здесь стоят десятки автомобилей, а люди выходят из общественного транспорта и пешком добираются по своим делам.

По предварительным данным, причина пробки — смертельное ДТП на проспекте Степана Бандеры. Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

Известно, что на проспекте Оболонском образовалась многокилометровая пробка. Здесь стоит общественный транспорт и автомобили горожан.

Киевляне вынуждены покидать транспорт и идти пешком.

Наибольшее скопление людей и машин наблюдается возле станции метро "Почайна".

По предварительным данным причиной пробки стало смертельное ДТП, которое произошло на проспекте Степана Бандеры. Здесь легковой автомобиль сбил мужчину.

По неподтвержденной информации человек получил очень серьезные травмы и скончался на месте аварии.

На месте аварии работают правоохранители и СОГ.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию.

Напомним, в Оболонском районе Киева произошло серьезное ДТП при участии легкового автомобиля и мотоцикла. В результате столкновения мотоциклист оказался на газоне, а его транспортное средство начало гореть прямо на проезжей части.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что таксист Uklon разбился насмерть в Киеве. В результате ДТП автомобиль начал гореть, а его передняя часть превратилась в груду металла.