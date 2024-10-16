Бусик ТЦК насмерть сбил женщину в Волынской области (видео)
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Водителя поспешили отстранить от службы
В среду, 16 октября, возле села Дачное на Волыни автомобиль Renault насмерть сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть. Как оказалось, за рулем буса был 27-летний сотрудник местного ТЦК.
Информацию об этом подтвердили на странице Волынского областного ТЦК и СП в Фейсбук. На время проведения расследования виновник смертельного ДТП был отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Дачное Луцкого района Волынской области. Здесь 27-летний водитель автомобиля Renault сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть.
В полиции отметили, что погибшая переходила дорогу "предварительно, вблизи пешеходного перехода".
От полученных травм 69-летняя местная жительница, к сожалению, скончалась на месте аварии.
Водитель прошел освидетельствование и оказалось, что за рулем он был трезв. На месте происшествия работали правоохранители и сотрудники военной инспекции безопасности дорожного движения.
Решается вопрос о внесении сведений об аварии в ЕРДР по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится расследование.
За совершенное виновнику ДТП может грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.
Информацию об этом подтвердили на странице Волынского областного ТЦК и СП в Фейсбук. В ведомстве признали, что их сотрудник стал виновником смертельного ДТП и на момент расследования он был отстранен от исполнения служебных обязанностей.
"Сегодня, около 7 часов утра, с участием одного из военнослужащих Луцкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, от полученных травм погибла женщина пожилого возраста.
Решением руководства виновник ДТП, на время проведения служебного расследования и установления всех причин и обстоятельств, отстранен от исполнения служебных обязанностей. Продолжается следствие", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Черниговской области руководитель полиции сбил насмерть военного. Государственное бюро расследований (ГБР) открыло по данному делу производство.