Стрельба и взрыв в ТЦ в Подмосковье произошли во время концерта известной группы: новые видео и подробности

Людей не могут спасти из горящего здания, так как внутри могут находиться террористы

В сети появились первые кадры расстрела в московском "Крокус Сити Холл". По предварительным данным известно примерно 40 погибших посетителях и еще 100 раненых. Также после стрельбы зал с посетителями подожгли. Пожар в концертном зале пока что не тушат — ждут спецназ.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на собственные источники. На место ЧП направили полицию, спасателей, 50 бригад скорой помощи, по тревоге подняли Росгвардию и другие подразделения, а также выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Стрельба в "Крокус Сити Холл" началась незадолго до концерта известной российской рок-группы "Пикник". По имеющейся информации лидер группы Эдмунд Шклярский, а также остальные ее члены не пострадали. В тот момент, когда люди в камуфляже открыли стрельбу, группа в полном составе находилась в гримерке.

В сети публикую первые минуты расстрела. На кадрах видно, как несколько людей в камуфляже и с автоматами расстреливают толпу посетителей концертного зала. По неподтвержденной информации, всего было 5 террористов. Люди в панике забивались в углы, в надежде спрятаться, но люди с автоматами расстреливали их практически в упор.

Некоторым посетителям удалось выбраться из концерт-холла, но еще около 100-200 человек могут оставаться заблокированными внутри. Также после стрельбы прозвучал взрыв и начался пожар, в "Крокус Сити Холле" валится крыша, огонь виден за сотни метров. Причина пожара неизвестна, но спасателям не разрешают его тушить — ждут спецназ, ведь злоумышленники забаррикадировались в концерт-холле. Изнутри доносятся крики о помощи тех людей, которые не успели выбраться, сообщают очевидцы.

По некоторым данным, у "пяти бородатых мужчин с автоматами" при себе были еще рюкзаки. Что у них находится — неизвестно. Сообщается, что в 20:25 в "Крокусе" раздался второй взрыв.

По предварительным данным четверым преступникам удалось скрыться с места преступления.

Напомним, недавно западные дипломаты предупреждали о возможности терактов в Москве своих граждан. Сначала об этом заявили посольства Соединенных Штатов, Великобритании и Германии, а затем к ним присоединились Канада, Южная Корея, Латвия, Швеция и Чехия.