Погибли и ученики, и учителя: в США произошла очередная массовая стрельба в школе (фото)

Четверо погибших

Очередная стрельба всколыхнула американский штат Джорджия в первые дни нового учебного года. В средней школе Апалачи в городе Виндер произошло трагическое событие, в результате которого погибли четыре человека, а еще девять получили ранения.

Нападающим оказался 14-летний ученик этого же учебного заведения. Это событие снова привлекло внимание к проблеме насилия с применением оружия в американских школах и вызвало волну скорби по всей стране, пишет Reuters.

Инцидент произошел 4 сентября. По данным следствия, подросток Кольт Грей открыл огонь из полуавтоматической винтовки в стиле AR на территории кампуса. Жертвами стрельбы стали двое 14-летних учеников — Мейсон Шермерхорн и Кристиан Ангуло, а также два учителя — 39-летний Ричард Аспинволл и 53-летняя Кристина Ирими.

Нападающий сдался правоохранителям без сопротивления. Шериф округа Барроу Джад Смит сообщил, что подозреваемый сразу лег на землю и сдался при задержании. Следователи считают, что подросток действовал самостоятельно, однако мотивы его поступка пока не разглашаются. Его будут судить как взрослого.

Позже выяснилось, что ФБР уже имело дело с этим ребенком в прошлом году. Тогда 13-летнего парня и его отца опрашивали по поводу онлайн-угроз о возможной стрельбе в школе. Отец заявил, что имел дома охотничье оружие, но сын не имел к нему свободного доступа. Сам подросток возражал, что делал угрозы. После этого случая местной школе было рекомендовано следить за поведением парня.

Эта трагедия вызвала широкий резонанс в США. Президент Джо Байден выразил соболезнования семьям погибших и призвал республиканцев сотрудничать с демократами для принятия законодательства по безопасности оружия. Вице-президент Камала Гаррис назвала событие "бессмысленной трагедией" и отметила необходимость положить конец "эпидемии насилия с оружием".

Бывший президент Дональд Трамп также отреагировал на событие, выразив поддержку пострадавшим и близким. Губернатор Джорджии Брайан Кэмп призвал сосредоточиться на расследовании и памяти погибших, избегая политических дебатов в это скорбное время.

Жители городка Виндер, в котором произошла стрельба, собрались в тот же вечер, чтобы поддержать друг друга в этот трудный момент. В общем, этот случай стал первой стрельбой в США с начала учебного года.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о стрельбе в финской школе. Есть пострадавшие и погибшие. Нападающим оказался 12-летний учащийся.