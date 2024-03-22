Стрельба, взрывы и жертвы в "Крокус Сити Холле" под Москвой: все, что известно (видео и фото)

Официальное количество погибших и пострадавших еще не называли

В пятницу, 22 марта, в Подмосковье в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба, которая оказалась террористическим актом, после чего случились взрывы и большой пожар. "Телеграф" собрал все, что известно на момент публикации.

04:45 Число погибших россиян, по данным ряда российских СМИ, уже превышает 70 человек. Очень многие тела нашли в подсобных помещениях и туалетах, где они пытались скрыться. Среди погибших якобы обнаружили тело одного из возможных террористов.

02:00 В Соединенных Штатах утверждают, что за атакой на "Крокус Сити Холл" стоит афганское подразделение ИГИЛ — "Вилаят Хорасан". Последние два года эта террористическая организация в своей пропаганде культивировала ненависть к России и российскому диктатору Путину.

01:10 Российские СМИ сообщили, что количество умерших россиян в результате теракта ориентировочно составило уже 62 человека. Около 10 тел были обнаружены в одном из туалетов ТРЦ: посетители прятались от нападавших, но были заблокированы пожаром и погибли от дыма. Звонки в 112 (российская спасательная служба) никакого эффекта не дали.

00:00 В МИД Украины категорически исключили причастность к теракту в "Крокус Сити Холле".

"Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества", — говорится в сообщении министерства.

23:00 Спецслужбы РФ исключили версию о причастности Украины или ИГИЛ к теракту. Об этом сообщает канал "Важные истории" со ссылкой на источник, близкий к оперативному штабу. Кто может стоять за нападением, силовики пока не выяснили.

В сети разгоняют фото жителей Ингушетии, которые якобы разыскиваются из-за теракта, однако те люди не имеют отношения к событиям в Подмосковье, пишет Baza.

22:10 "Подозрительный белый микроавтобус с украинскими номерами старого образца проверяют на стоянке у Крокуса. Возможно, машина заминирована и на ней приехали террористы", — сообщают росСМИ.

21:50 Спецслужбы разыскивают белый седан, на котором могли скрыться преступники, устроившие стрельбу в "Крокус Сити холл". В машине могут находиться несколько вооруженых мужчин в зеленых камуфляжных костюмах.

21:35 Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, экс-президент РФ Дмитрий Медведев про теракт: "Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть".

Очевидцы сообщают, что при входе не работали рамки металлодетекторов, а после начала пожара не сработала пожарная сигнализация.

Появилось видео, как сотни людей бежали из ТЦ:

Также более 40 человек погибли, пишут Telegram-каналы. Очевидцы сообщают, что якобы террористы забаррикадировались внутри здания ТЦ.

Спецназ и полиция начали штурм "Крокус Сити Холла". Число пострадавших возросло уже до 130 человек.

Очевидцы сообщают, что по предварительным данным четырем террористам удалось скрыться.

Пока известно, что в 19:00 перед концертом группы "Пикник" в подмосковный зал ТЦ ворвались несколько человек в камуфляжной форме и масках. Террористы начали стрельбу, после которой в здании вспыхнул сильный пожар. Прогремело два взрыва.

Но на кадрах с видео видно, что нападающих по меньшей мере пятеро.

Заметим, что 7 марта посольства ряда западных стран, в том числе США, предупреждали о готовящейся большой атаке на скопление людей в Москве.

Сейчас известно, что СОБР начал операцию по зачистке "Крокус Сити Холла".

Также сообщают, что в ТЦ во время стрельбы могло находиться около 6 200 человек, по данным СМИ.

Пожар в здании ТЦ распространяется, очевидцы сообщают, что горит половина крыши. На дорогу возле "Крокус Сити Холла" падают стеклянные блоки.

Ранее "Телеграф" писал, что США сделали заявление относительно Украины и ее причастности к событиям в "Crocus City Hall".