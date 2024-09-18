Возле Кремля произошла массовая стрельба: есть погибший и раненые (видео)

Предварительно, компания мужчин пыталась зайти в офис, их не пустили

Днем 18 сентября в самом центре Москвы возле офиса маркетплейса Wildberries в бизнес-центре "Романов Двор" произошла стрельба. В результате есть погибший и пострадавшие.

Информация об этом появилась уже в ряде Telegram-каналов. Как отмечает Mash, неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу.

"Работников офиса эвакуировали, на месте работает полиция. Предварительно, компания мужчин пыталась зайти в офис, их не пустили. После этого началась потасовка", — говорится в сообщении.

SHOT отмечает, что сотрудники Wildberries прятались от стрельбі под столами. Вскоре сотрудники СК и спецназ МВД приехали к офису Wildberries в центре Москвы, где произошла стрельба.

"В районе 12 часов дня к офису в Романовом переулке прибыли Владислав Бакальчук с охраной. Внутри у них произошла стычка с сотрудниками службы безопасности Wildberries. Всего в конфликте принимали участие 30 человек, а разнимали их около 100 силовиков. Накануне там усилили меры безопасности из-за аналогичной ситуации, произошедшей днём 17 сентября. Сегодня же началась стрельба. Из-за этого эвакуировали корпус МГУ им. Ломоносова на Моховой улице, где учатся студенты журфака", — отмечает ТГ-канал.

Пострадали десять человек, среди которых три сотрудника полиции, вице-чемпион Европы по каратэ Абубакар Местоев и бойцы Умар Чичаев, Рашид Кодзоев. Еще один человек погиб.

Из-за стрельбы задержаны девять человек. У них изъято оружие, в ближайшее время их доставят в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" и 213 УК РФ "Хулиганство". "Ягодки" утверждают, что сейчас ситуация стабильная.

Что интересно, действие происходило недалеко от Кремля.

Основательница Татьяна Бакальчук попросила правоохранительные органы взять на контроль ситуацию с попыткой проникновения в офисы онлайн-ретейлера. Она назвала эту ситуацию "неудачной попыткой рейдерского захвата".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России военный открыл стрельбу и убил своих товарищей. В результате есть раненые и погибшие.