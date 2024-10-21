Изнасиловал и пытался сжечь: подросток на Харьковщине жестко надругался над школьницей

Злоумышленник уже был замечен за проявлениями агрессии

В Харьковской области первокурсник колледжа изнасиловал и пытался убить старшеклассницу. Девочка выжила, а злоумышленнику теперь грозит пожизненное заключение.

Историю рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в своем Facebook. По его словам, нападавшему всего 17 лет, а пострадавшей и вовсе 15.

Происшествие произошло после совместного распития алкогольных напитков на праздновании дня рождения в соседнем селе. Знакомые подвезли их домой, после чего парень попросил девушку помочь открыть ему дверь.

После этого он заманил ее в дом и начал приставать. Девушка отказала, вырвалась и сбежала на улицу, где ее догнал злоумышленник и нанес ей шесть ударов кирпичом по голове.

Подросток после вытащил девушку на огород и там надругался, а после попытался задушить. После этого он облил знакомую дизельным топливом и попытался сжечь, однако из-за дождя это у него получилось не сразу. Именно дождь в конечном итоге спас ей жизнь.

Когда одежда кое-как загорелась, злоумышленник пошел спать не дожидаясь пока тело сгорит. Тело девушки заметил сосед, который вышел в туалет. Он обратил внимание на дым, узнал пострадавшую и вызвал ее мать.

"Парень не может объяснить, зачем это сделал. Он рассказал все детали, но объяснения зверской жестокости нет", — сообщил Болвинов.

Мать подростка покинула семью, когда ему было семь лет, что стало травмой. Кроме того, он пережил оккупацию в начале вторжения. Он уже был замечен в проявлениях агрессии, например, однажды он ударил свою бабушку по голове стеклянной бутылкой.

Девочка из многодетной семьи, отец умер, а мать воспитывает ее и трех младших братьев. Сейчас она в очень тяжелом состоянии в реанимации.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение по статьям об убийстве с изнасилованием.

Как сообщалось ранее, в Одесской области в лесопосадке обнаружили обезглавленный обгоревший труп женщины. Правоохранители приступили к расследованию и устанавливают все обстоятельства преступления.