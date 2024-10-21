Обезглавленное сожженное тело женщины нашли в посадке в Одесской области (фото)

Начато расследование

В Одесской области в лесопосадке обнаружили обезглавленный обгоревший труп женщины. Правоохранители приступили к расследованию и устанавливают все обстоятельства преступления.

Как сообщают в Национальной полиции Одесской области, инцидент произошел на территории Балтской общины. Начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Речь идет об умышленном убийстве.

По данным полиции, обгоревшее и изуродованное тело было обнаружено вечером 20 октября. В настоящее время все остатки направлены на экспертизу для установления причин смерти. Однако по первоначальным признакам речь идет об умышленном убийстве.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи, судебно-медицинские эксперты, криминалистическая лаборатория, кинологи, оперативники и другие специалисты территориального подразделения полиции, Подольского районного управления и Главного управления Нацполиции в Одесской области", — говорится в сообщении.

В то же время, по словам источника "Думской", труп пролежал в посадке около месяца. Полиция устанавливает все происшествия преступления.

Напомним, что в Одессе был застрелен известный бизнесмен со скандальным прошлым. Труп обнаружили на обочине дороги в пригороде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Черкасской области мужчина бросил в детей гранату. В результате взрыва пострадали двое 17-летних парней и 17-летняя девушка.