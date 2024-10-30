На оккупированной Луганщине российский командир убил подростка на глазах у родителей

Подростку не успели помочь

В так называемой россиянами "лнр" военный решил показать 13-летнему мальчику, как стреляет гранатомет, но боеприпас разорвался в стволе. В результате подросток погиб.

Об этом пишет Telegram-канал Baza. Отмечается, что инцидент случился в Должанском районе 27 октября.

Так, подросток вместе со своей матерью приехали из Ставрополя к главе семейства, который воюет против Украины. Командир отца познакомился с мальчиком и решил показать ему, как стреляет гранатомёт. Однако в этот момент что-то пошло не так.

При выстреле боеприпас разорвался внутри ствола. Командир погиб на месте происшествия. А подростка с тяжелыми травмами на автомобиле военной части доставили в ближайшую больницу, но помочь не успели. Он погиб.

По данным паблика, отец погибшего получил осколочные ранения, а мать не пострадала.

Украинский блогер и журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале прокомментировал данное происшествие:

"Мирно жили бы дома — были бы целы и живы. Но очень хотелось заработать 2 млн рублей".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экс-вагнеровец, который после возвращения с войны изнасиловал и убил пенсионерку, снова отправится на фронт. Таким образом убийца избежит уже второго своего тюремного срока.