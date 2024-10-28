В Одессе водитель-стритрейсер на большой скорости сбил человека (видео)

"Телеграф" рассказал детали

В воскресенье, 27 октября, в Одессе произошло ДТП. Инцидент произошел на 6 км Овидиопольской дороги. Там скорее всего проходили гонки стритрейсеров и дрифтеров.

Об этом сообщают местные паблики. Там опубликовали соответствующее видео.

На кадрах видно, что машина ехала на большой скорости. Водитель сбил мужчину, который вероятнее пришел посмотреть на гонку.

Осторожно! Чувствительные кадры.

Что интересно, на странице любителей быстрой езды нет никакой информации об инциденте. Вместе с тем публиковались кадры гонки.

"Телеграф" обратился к сообществу, на момент публикации ответа не последовало.

Кто такие стритрейсеры

Это человек, который любит погонять на автомобиле по улицам города. И действительно, слово Street означает на английском "улица", а Race в данном случае переводится как "перегонка, заезд".

Правоохранительные органы запрещают уличные гонки из-за потенциальной опасности ДТП и смертельных аварий для других участников дорожного движения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в столице проходят нелегальные гонки.