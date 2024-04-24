Успела позвонить маме: в Киеве мужчина хладнокровно зарезал знакомую (фото, видео)

Злоумышленник услышал приговор

Деснянский районный суд Киева на девять лет отправил в тюрьму жителя столицы, который с особой жесокостью убил свою знакомую, а затем попытался покончить с собой. Мужчина нанес своей жертве 23 ножевых ранения.

Женщина успела позвонить своей матери и попросить о помощи, однако, к сожалению, спасти ее не удалось. Подробнее о резонансном убийстве рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

Так, в мае 2023 года в Деснянском районе Киева было совершено убийство. Правоохранители получили информацию от женщины о том, что ей позвонила дочь и попросила о помощи: киевлянка рассказала матери, что знакомый закрыл ее в квартире и начал наносить ножевые ранения.

На Лесной проспект прибыли полицейские, которые выбили дверь и зашли в жилище. В одной из комнат ими было обнаружено тело 47-летней киевлянки с многочисленными колото-резаными ранениями.

Как оказалось, в гости к женщине пришел ее 54-летний знакомый с которым они начали распивать спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошел конфликт и мужчина внезапно схватился за нож — он ударил им женщину в грудь.

Орудие убийства изъяли

Потерпевшая пыталась спастись и убежала в спальню, где нападавший продолжил наносить ей многочисленные удары ножом. Женщина успела позвонить матери и попросить о помощи, однако спасти ее не успели — она скончалась он нанесенных ей ранений.

После содеянного мужчина пытался совершить самоубийство и порезал себе шею, однако он выжил и был задержан.

Момент задержания преступника

Следователи провели все необходимые экспертизы, и установили, что мужчина нанес знакомой 23 удара ножом. По согласованию с окружной прокуратурой преступнику сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Деснянский районный суд Киева приговорил 54-летнего мужчину к 9 годам лишения свободы.

Убийство произошло на Лесном проспекте

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина совершил дерзкое ограбление храма. Злоумышленник разбил стекло иконы и похитил ювелирные украшения, которые прихожане оставили в виде пожертвований.