Работник ТЦК сбил военкома? На Хмельнитчине произошло смертельное ДТП

Начато расследование

На Хмельнитчине произошло смертельное ДТП, в результате аварии погиб 33-летний пешеход. Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются.

Об этом сообщает полиция области. Отмечается, что водитель Volkswagen сбил насмерть мужчину.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 17 октября, около 20:00 часов на трассе "Стрый — Изварино" возле гостинично-ресторанного комплекса "Лелека"", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 54-летний хмельнитчанин на авто "Volkswagen Sharan", совершил наезд на 33-летнего гражданина. Мужчина переходил дорогу в неотведенном для этого месте.

В результате аварии пешеход погиб на месте от полученных травм.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет заключения. Следствие продолжается.

В то же время местные паблики утверждаю, что якобы за рулем находился сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК), сбивший своего коллегу. Но эту информацию официально не комментировали.

"На Хмельнитчине работник ТЦК сбил другого работника военкомата", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Винницкой области в результате ДТП погибли по меньшей мере 6 человек.