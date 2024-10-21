В маршрутку с людьми влетел грузовик в Киеве: есть погибший и пострадавший, обновлено (фото, видео)

Движение по участку осложнено

В понедельник, 21 октября, в Киеве произошло жуткое ДТП. Грузовик на скорости въехал в заднюю часть маршрутки, в результате аварии много пострадавших.

Об этом пишут киевские телеграм-каналы. По данным пабликов, ДТП произошло на улице Вадима Гетьмана.

UPD: В результате аварии в Соломенском районе погибла 72-летняя пенсионерка, по данным полиции. Также 5 человек травмированы.

"70-летний водитель "Газели" на полной скорости совершил наезд на автобус "Атаман", который стоял на остановке общественного транспорта и совершал посадку-высадку пассажиров. В результате столкновения погибла 72-летняя женщина — пассажирка автобуса, еще пятеро пассажиров получили телесные повреждения и госпитализированы в учреждения здравоохранения", — отмечают правоохранители.

Сейчас известно, что водитель был трезв. Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины, при которой предусматривается заключение на срок до 8 лет с лишением права водить транспортные средства сроком до трех лет.

Как известно, водитель грузового авто на скорости влетел в заднюю часть маршрутки №421. В результате аварии много пострадавших. Врачи и полиция работают на месте.

В настоящее время движение транспорта затруднено. "Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на улице Вадима Гетьмана, движение транспорта затруднено в направлении Индустриального путепровода. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", — говорится в сообщении полиции.

Также в телеграм-каналах распространяют информацию, что без сознания эвакуируют из маршрутки. Вероятнее всего двое пассажиров в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что из-за ДТП по ул. Вадима Гетьмана пострадали 9 человек, из них 7 человек госпитализированы.

"На месте работают все экстренные службы, в том числе медики. Спасатели деблокировали женщину, зажавшую на пассажирском сидении в маршрутном транспорте, и водителя грузовика. По информации Патрульной полиции Киева, движение транспорта затруднено в направлении Индустриального путепровода", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что под Днепром произошло серьезное ДТП.