Гнался и насмерть переехал? В Тернопольской области громкий скандал с работником ТЦК

Муж получил тяжелые травмы и множественные переломы таза.

В социальных сетях и телеграмм-каналах распространяется информация о резонансном ДТП в Тернопольской области. По сообщениям, работник Территориального центра комплектования (ТЦК) на автомобиле наехал на человека, который ехал на велосипеде. Инцидент произошел 17 октября около 17.00 между селами Скоморохи Великоберезовицкой общины и Остальцы Теребовлянского района.

Местное издание "20 минут" сообщает, что, по словам очевидцев, мужчина на велосипеде двигался в направлении Остальцев, когда за ним начали гнаться работники Теребовлянского ТЦК. На пастбище под лесом автомобиль догнал велосипедиста.

Местная жительница, захотевшая остаться анонимной, сообщила, что пострадавший — врач из Большой Березовицы (село под Тернополем). По ее словам, мужчина просто катался на велосипеде, когда его начали преследовать. В результате инцидента велосипедист получил травму таза.

После происшествия на место прибыли полиция и скорая помощь. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. В социальных сетях появилась информация о смерти мужчины, но в ТЦК опровергают это. Муж якобы жив, а его здоровью ничего не угрожает.

Спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко сообщила, что по факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины. По предварительным данным, велосипедист получил травмы средней тяжести.

Представители ТЦК утверждают, что мужчина сам упал с велосипеда из-за того, что замоталась цепь. Однако эта версия вызывает сомнения у местных жителей, потому они требуют тщательного расследования.

Тернопольский областной ТЦК и СП подтвердили факт ДТП с участием их военнослужащих и гражданина Г. В ведомстве сообщили, что проводится служебное расследование, а причастные к инциденту военнослужащие отстранены от исполнения служебных обязанностей.

В каком состоянии мужчина

Директор КНП "Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи" Ярослав Чайковский сказал, что состояние мужчины тяжелое, но стабильное. У него множественные переломы костей таза. В субботу, 19 октября, его перевели в травматологию.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в Харькове сразу три музыкальных группы забрали в ТЦК во время концерта. Артистам вручили повестки, из-за чего ближайшие концерты были отменены.