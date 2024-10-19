Мать несовершеннолетней организовала бордель в Кривом Роге, деталі

Вербовала девушек из Днепра

В Кривом Роге правоохранители разоблачили и задержали женщину, которая организовала сеть предоставления интимных услуг. На днях ее судили и признали виновной в совершении уголовных правонарушений по нескольким статьям.

Об этом сообщает издание "Известно". Подозреваемая, которая сама является матерью несовершеннолетнего ребенка, вербовала девушек из Днепра для работы в местном борделе. Отмечается, что женщина успела завлечь в свой бизнес четырех девушек.

По данным полиции, с июня 2023 года сутенер привлекла к своему незаконному бизнесу четырех девушек. Схема работы была проста: клиенты платили 1500 гривен за час услуг, половина из которых отходила организатору.

При этом женщина также снимала квартиры, закупала необходимые для телесных утех средства: презервативы, лубриканты, некоторые игрушки и тому подобное. Объявление размещала в интернете на различных сайтах, а запись клиентов проходила в телефонном разговоре. Сразу согласовывали все условия, потребности и нюансы.

В ходе допроса задержанная объяснила, почему выбрала для такой деятельности именно Кривой Рог. Так, по ее словам, в Днепре большая конкуренция в сфере интимных услуг, что побуждает многих девушек искать "работу" в других городах. Кривой Рог отлично подошел по всем "параметрам".

Саксаганский районный суд города признал гражданку виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.302, ч.2 ст.303 УК Украины и назначил наказание в виде 4-х лет лишения свободы. Однако на основании ст.75 УК Украины подсудимый был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Черкассах правоохранители задержали сотрудника местной прокуратуры. Ему инкриминируют совершение развратных действий в отношении лиц, не достигших совершеннолетия.