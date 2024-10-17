Шестеро погибших, среди них дети: детали страшного ДТП в Винницкой области (фото, видео)

ДТП в Винницкой области унесло жизни 6 человек

В Винницкой области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. 16 октября неподалеку села Писаревка Винницкого района на автодороге Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Изварино столкнулись грузовик DAF и микроавтобус RENAULT TRAFIK.

В результате ДТП погибли шесть человек, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом сообщают в полиции области.

Подробности ДТП

По данным следствия, авария произошла около 17:20. Водитель грузовика DAF, 36-летний житель Гайсинского района, потерял контроль над управлением. Его автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом под управлением 48-летнего жителя Винницы.

Удар оказался настолько сильным, что водитель микроавтобуса и пять его пассажиров погибли на месте происшествия. Среди погибших — жители Винницкого района 16, 17, 19 и 23 года, а также 21-летний житель Жмеринского района.

Водитель грузовика получил травмы и был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи он был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У задержанного были взяты образцы крови для проведения токсикологической экспертизы.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Также ранее "Телеграф" рассказывал об аварии в Киевской области. Пострадавших пришлось деблокировать спасателям.