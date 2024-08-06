Страшное ДТП в Киеве: трамвай без тормозов разбил десяток авто, есть пострадавшие (видео)

В салоне транспорта были пассажиры

Во вторник, 6 августа, в Киеве произошло серьезное ДТП с участием трамвая. Транспорт на большой скорости "протаранил" около десяти автомобилей.

Об этом сообщают ряд местных телеграм-каналов. Авария произошла на улице Глубочицкой в Шевченковском районе столицы.

Очевидцы происшествия рассказывают, что трамвай "летел" с горки без водителя. Остановить общественный транспорт смогло только столкновение с другим трамваем.

В СМИ рассказывают, что у трамвая отказали тормоза, он летел на скорости 80 км/ч. В результате столкновения у некоторых авто оторвало колеса.

Видео и фото страшной аварии разлетелись по сети.

В КГГА сообщили, что предварительно в результате ДТП пострадали шесть человек. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Очевидцы происшествия рассказывают, что очень пострадал водитель мотоцикла, его забрала скорая.

Также отмечается, что на месте аварии трамваев работают все соответствующие службы. Причины ДТП устанавливают правоохранители.

По информации патрульной полиции Киева, в связи с аварией на Глубочицкой движение транспорта по улице затруднено в обоих направлениях.

На месте ДТП

Также прес-служба "Киевпастранс" информирует о задержке движения трамваев №№ 14,18 по улице Глубочицкая в направлении проспекта Отрадный. В коммунальном предприятии добавили, что по трамвайному маршруту № 18 организуют движение автобусов.

В КП подчеркивают, что трамвай, который есть виновником ДТП, был в исправном состоянии. Отмечается, что перед выпуском на линию он прошел техосмотр. А причиной аварии назвали человеческий фактор, а именно – некорректные действия водителя.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на проспекте Валерия Лобановского произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и легковушки Mazda. Удар оказался роковым для водителя легковушки, он погиб на месте.