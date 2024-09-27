Смертельное ДТП на Киевщине: мотоциклист на скорости влетел в грузовик (видео 18+)

Пострадавший скончался на месте

В пятницу, 27 сентября, в Вышгородском районе Киевской области произошло смертельное ДТП при участии мотоциклиста. Водитель двухколесного транспорта не справился с управлением и на большой скорости влетел в грузовое авто.

Пострадавшего около 20 минут пытались реанимировать медики, однако чуда не произошло — мотоциклист скончался на месте аварии. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Известно, что смертельная авария произошла в селе Старые Петровцы на Киевщине. Здесь мотоциклист на большой скорости врезался в грузовой автомобиль. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил серьезные травмы и остался лежать на асфальте.

Его мотоцикл при этом буквально разлетелся на части.

На место вызвали медиков, спасателей и правоохранителей. Врачи "скорой" всеми силами пытались помочь пострадавшему и около 20 минут проводили реанимационные мероприятия.

К сожалению, мотоциклст скончался.

Причины и обстоятельства аварии предстоит установить следствию. По данному факту инициировано расследование.

Смертельное ДТП произошло в Старых Петровцах

Напомним, в Броварах произошло жуткое ДТП — здесь мотоциклист попал под авто и загорелся. Тушить потерпевшего бросились очевидцы аварии. Сначала пламя пытались ликвидировать руками, потом кто-то достал огнетушителя.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мотоциклист на бешеной скорости влетел в грузовик. В потоке автомобилей водитель мотоцикла не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем. Предварительно от полученных травм мужчина скончался на месте.