В Тернополе для убийства бизнесмена наняли киллера за 25 тысяч долларов. Он бежал из Украины через Тису

Ему грозит пожизненное заключение

В Тернополе раскрыта резонансная попытка заказного убийства местного предпринимателя. Преступление произошло 19 апреля этого года в одном из пригородных сел Тернопольского района. Покушение на жизнь 60-летнего бизнесмена оказалось неудачным, несмотря на профессиональную подготовку наемного убийцы.

Полиция Тернопольщины провела масштабное расследование, задержала исполнителя и обнаружила других причастных к организации преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП области.

Подробности преступления

По информации правоохранителей, события разворачивались около полуночи. Частный предприниматель подъехал к своему дому, когда неизвестный открыл огонь по его автомобилю. В результате нападения мужчина получил три огнестрельных ранения. Несмотря на серьезность травм, медикам удалось спасти жизнь потерпевшему. Как тогда рассказывал глава полиции края, потерпевший действительно имеет отношение к криминальному миру.

На месте преступления оперативно развернули работу следственно-оперативная группа, криминалисты и другие специалисты Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области. Правоохранителям удалось установить, что речь идет о заказном убийстве.

Исполнителем оказался 35-летний уроженец Черкасской области. За убийство ему пообещали вознаграждение в размере около 25 тысяч долларов США. Получив аванс, киллер усердно готовился к преступлению в течение четырех месяцев. Он арендовал жилье в Тернополе, купил автомобиль и собирал подробную информацию о жертве, отслеживая ее передвижение.

После неудачной попытки убийства злоумышленник пытался скрыться из Украины. Он планировал незаконно пересечь государственную границу через реку Тиса. Однако оперативники задержали его по пути к границе. Во время задержания у подозреваемого изъяли две гранаты и около сотни патронов.

Следователи полиции объявили задержанному подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: закончено покушение на совершение умышленного убийства из корыстных мотивов по заказу и незаконное обращение с оружием. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Начальник полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко сообщил, что расследование не ограничилось задержанием исполнителя. В ходе досудебного следствия правоохранители получили доказательства причастности еще одного человека к организации этого преступления. Второму фигуранту объявлено подозрение в посредничестве в покушении на заказное убийство. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению его местонахождение.

По его словам, полицейские провели кропотливую работу по сбору доказательств, опросу свидетелей и очевидцев, анализу всей имеющейся информации. Благодаря этому следователи под процессуальным руководством прокуратуры смогли довести уголовное производство до логического завершения.

Исполнителю покушения, 35-летнему жителю Черкасс, грозит пожизненное лишение свободы. Относительно второго подозреваемого, которому инкриминируют посредничество в покушении на заказное убийство, идет розыск.

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