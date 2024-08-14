Учительница и ученица погибли из-за "островка безопасности"? Что известно о резонансном ДТП с детьми в Хмельницкой области

Одна из пострадавших в ДТП девушек осталась круглой сиротой

Во вторник, 13 августа, рано утром в Хмельницкой области произошло резонансное ДТП. Вместо отдыха на Прикарпатье дети из Любарской громады на Житомирщине и сопровождавшие их взрослые оказались на больничных койках. А еще двое пассажиров попавшего в аварию автобуса — 12-летняя девочка и учительница — умерли от полученных травм.

Среди версий, которые могли ее спровоцировать, — нарушения в обустройстве т.н. "островка безопасности" на трассе Житомир — Черновцы. И пока стражи порядка тщательно изучают все аспекты этого резонансного происшествия, "Телеграф" решил узнать также, что известно по делу.

Автобус ЛАЗ "Лайнер" вез 17 детей из Любарской громады в сопровождении двух учителей в туристско-оздоровительный комплекс "Эдельвейс" в Прикарпатье. Там как раз должна была начаться очередная смена. Он успел преодолеть около двух десятков километров, и перевернулся вблизи села Вышнополь Хмельницкой области. По данным полиции, водитель не справился с управлением.

Автобус получил серьезные повреждения, а пассажиры и водитель — травм.

В результате на месте погибла 12-летняя ученица Любарского лицея №1 Иванна Костюк и учительница Глезненского лицея, жительница с. Старая Чорторыя Олеся Тринус. В эту среду, 14 августа, их обоих хоронят в родных населенных пунктах.

— Иванка училась в шестом классе, любила играть на гитаре, кататься на лыжах, такая… очень дружелюбная была, как солнышко светила для всех и ни с кем на ругалась, — рассказала "Телеграфу" волонтер и председатель Любарского штаба им. Святого Николая Татьяна Залевская. — У нее еще есть младшая сестра, мама и отец, защищающий нашу страну на фронте. Насколько знаю, его отпустили из-за этой трагедии и сейчас он находится с семьей.

Олеся работала 15 лет в Глезновском лицее, была и учителем английского языка, и заместителем по воспитательной работе. На отдых она ехала с дочерью, окончившей 11-й класс, она ее воспитывала сама, потому что муж погиб на фронте в 2022 году. Девушка травмирована, но выжила, а мама погибла, то есть ребенок остался сиротой, — добавила собеседница.

Еще 16 детей и трое взрослых с травмами разной степени тяжести были доставлены в несколько больниц региона. И в помощь им волонтеры открыли сбор средств. Поддержать морально и финансово обещает их и руководство Любарской поселковой громады, где объявлен трехдневный траур.

— За последние несколько лет это первый случай с таким количеством пострадавших одномоментно детей. К нам в общей сложности доставили их 12 плюс один взрослый — это водитель, — сообщил "Телеграфу" главный врач КНП Любарская больница Ярослав Рудницкий. — На обед 14 августа в реанимации нашей больницы находятся двое детей, у них состояние средней тяжести, стабильное, они в сознании. Равно как и водитель. Еще двое детей с черепно-мозговыми травмами вчера были переведены в медицинские учреждения в Житомире. Остальные пострадавшие дети получают лечение в нашем хирургическом отделении, они имеют переломы, множественные раны, ссадины, ушибы.

Водитель, находившийся за рулем автобуса, также находится в больнице. Стайн его оценивают как средней тяжести

Правоохранители рассматривают несколько версий ДТП. Как уточнили "Телеграфу" в секторе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Хмельницкой области, при осмотре места аварии было обнаружено нарушение порядка обустройства "островка безопасности". Эти дорожные техсредства с сентября 2019 года стали обязательными при строительстве новых и реконструкции имеющихся трасс на въездах в населенные пункты. Тогда изменения в государственно-строительных нормах в профильном министерстве обосновывали тем, что так "островки" способствуют успокоению трафика, снижению средней скорости и, соответственно, снижению количества ДТП.

Но в случае с аварией на Хмельнитчине именно техсредство могло ее вызвать. В комментариях рядовые граждане также очень резко высказываются относительно этого способа регулирования дорожного движения, отмечая, что они наносят больше вреда, чем пользы. Но стоит отметить, что "островки" — не единственные возможные виновники аварии. Специалисты изучают и техническое состояние автобуса, и другие аспекты, которые могли бы привести к трагическому финалу.

Техническое средство, которое должно было способствовать безопасности, наоборот могло стать причиной аварии.

По факту аварии уголовное производство возбуждено по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что привело к гибели нескольких человек". Плюс в Единый реестр досудебных расследований внесена информация по ст.288 Уголовного кодекса Украины "Нарушение нормативно-правовых актов, норм и правил, касающихся обеспечения дорожного движения".

Как удалось выяснить нашему изданию, организацией трансфера к месту отдыха занимался отдел образования, молодежи и спорта Любарского поселкового совета. На это в местном бюджете было предусмотрено 50 тысяч гривен, о чем свидетельствуют данные на сайт Prozorro. Победителем тендера без конкуренции стало ООО "САВ-ТРАНС", однако его директор Дмитрий Мисюра разговаривать с журналистами отказался, сославшись на пребывание за рулем.

*Отдыхать дети должны были за бюджетные средства, поэтому в целом община выделила на это 231 тыс. гривен (тендер проводили дважды — на 154 тыс. гривен и 77 тыс. гривен ). Победителем торгов стал центр "Эдельвейс". Полная цена путевки на 14 дней здесь стоит 16 240 гривен, но есть скидки для льготных категорий.