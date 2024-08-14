Учительница и ученица погибли из-за "островка безопасности"? Что известно о резонансном ДТП с детьми в Хмельницкой области
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Одна из пострадавших в ДТП девушек осталась круглой сиротой
Во вторник, 13 августа, рано утром в Хмельницкой области произошло резонансное ДТП. Вместо отдыха на Прикарпатье дети из Любарской громады на Житомирщине и сопровождавшие их взрослые оказались на больничных койках. А еще двое пассажиров попавшего в аварию автобуса — 12-летняя девочка и учительница — умерли от полученных травм.
Среди версий, которые могли ее спровоцировать, — нарушения в обустройстве т.н. "островка безопасности" на трассе Житомир — Черновцы. И пока стражи порядка тщательно изучают все аспекты этого резонансного происшествия, "Телеграф" решил узнать также, что известно по делу.
Автобус ЛАЗ "Лайнер" вез 17 детей из Любарской громады в сопровождении двух учителей в туристско-оздоровительный комплекс "Эдельвейс" в Прикарпатье. Там как раз должна была начаться очередная смена. Он успел преодолеть около двух десятков километров, и перевернулся вблизи села Вышнополь Хмельницкой области. По данным полиции, водитель не справился с управлением.
В результате на месте погибла 12-летняя ученица Любарского лицея №1 Иванна Костюк и учительница Глезненского лицея, жительница с. Старая Чорторыя Олеся Тринус. В эту среду, 14 августа, их обоих хоронят в родных населенных пунктах.
— Иванка училась в шестом классе, любила играть на гитаре, кататься на лыжах, такая… очень дружелюбная была, как солнышко светила для всех и ни с кем на ругалась, — рассказала "Телеграфу" волонтер и председатель Любарского штаба им. Святого Николая Татьяна Залевская. — У нее еще есть младшая сестра, мама и отец, защищающий нашу страну на фронте. Насколько знаю, его отпустили из-за этой трагедии и сейчас он находится с семьей.
Олеся работала 15 лет в Глезновском лицее, была и учителем английского языка, и заместителем по воспитательной работе. На отдых она ехала с дочерью, окончившей 11-й класс, она ее воспитывала сама, потому что муж погиб на фронте в 2022 году. Девушка травмирована, но выжила, а мама погибла, то есть ребенок остался сиротой, — добавила собеседница.
Еще 16 детей и трое взрослых с травмами разной степени тяжести были доставлены в несколько больниц региона. И в помощь им волонтеры открыли сбор средств. Поддержать морально и финансово обещает их и руководство Любарской поселковой громады, где объявлен трехдневный траур.
— За последние несколько лет это первый случай с таким количеством пострадавших одномоментно детей. К нам в общей сложности доставили их 12 плюс один взрослый — это водитель, — сообщил "Телеграфу" главный врач КНП Любарская больница Ярослав Рудницкий. — На обед 14 августа в реанимации нашей больницы находятся двое детей, у них состояние средней тяжести, стабильное, они в сознании. Равно как и водитель. Еще двое детей с черепно-мозговыми травмами вчера были переведены в медицинские учреждения в Житомире. Остальные пострадавшие дети получают лечение в нашем хирургическом отделении, они имеют переломы, множественные раны, ссадины, ушибы.
Правоохранители рассматривают несколько версий ДТП. Как уточнили "Телеграфу" в секторе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Хмельницкой области, при осмотре места аварии было обнаружено нарушение порядка обустройства "островка безопасности". Эти дорожные техсредства с сентября 2019 года стали обязательными при строительстве новых и реконструкции имеющихся трасс на въездах в населенные пункты. Тогда изменения в государственно-строительных нормах в профильном министерстве обосновывали тем, что так "островки" способствуют успокоению трафика, снижению средней скорости и, соответственно, снижению количества ДТП.
Но в случае с аварией на Хмельнитчине именно техсредство могло ее вызвать. В комментариях рядовые граждане также очень резко высказываются относительно этого способа регулирования дорожного движения, отмечая, что они наносят больше вреда, чем пользы. Но стоит отметить, что "островки" — не единственные возможные виновники аварии. Специалисты изучают и техническое состояние автобуса, и другие аспекты, которые могли бы привести к трагическому финалу.
По факту аварии уголовное производство возбуждено по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что привело к гибели нескольких человек". Плюс в Единый реестр досудебных расследований внесена информация по ст.288 Уголовного кодекса Украины "Нарушение нормативно-правовых актов, норм и правил, касающихся обеспечения дорожного движения".
Как удалось выяснить нашему изданию, организацией трансфера к месту отдыха занимался отдел образования, молодежи и спорта Любарского поселкового совета. На это в местном бюджете было предусмотрено 50 тысяч гривен, о чем свидетельствуют данные на сайт Prozorro. Победителем тендера без конкуренции стало ООО "САВ-ТРАНС", однако его директор Дмитрий Мисюра разговаривать с журналистами отказался, сославшись на пребывание за рулем.
*Отдыхать дети должны были за бюджетные средства, поэтому в целом община выделила на это 231 тыс. гривен (тендер проводили дважды — на 154 тыс. гривен и 77 тыс. гривен ). Победителем торгов стал центр "Эдельвейс". Полная цена путевки на 14 дней здесь стоит 16 240 гривен, но есть скидки для льготных категорий.