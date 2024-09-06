Вырыл могилу прямо во дворе: на Киевщине произошло жуткое убийство (фото)

Убитому было всего 35 лет

В Бориспольском районе Киевской области был хладнокровно убит молодой мужчина. Его труп злоумышленник планировал похоронить во дворе своего дома и для этих целей даже выкопал могилу.

Однако правоохранители задержали убийцу по месту жительства и поместили в СИЗО. Подробности резонансного преступления рассказали в пресс-службе Полиции Киевщины.

Установлено, что 59-летний житель села Помокли распивал спиртные напитки со своим 35-летним знакомым. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, которая переросла в серьезный конфликт.

Старший из мужчин внезапно схватил фрагмент металлической трубы и нанес своему оппоненту несколько ударов в область головы. От полученных травм последний скончался на месте происшествия.

Убийство произошло в доме злоумышленника и он решил скрыть следы преступления. На следующий день мужчина вынес тело на задний двор и накрыл его одеялом.

Преступник решил похоронить труп у себя во дворе и для этого выкопал могилу.

Однако правоохранители оперативно вышли на след злоумышленника, задержали его и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили подозрение в совершении умышленного убийства.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Жестокое убийство произошло в селе Помокли

Напомним, в Фастовском районе Киевской области с особой жестокостью был убит пенсионер. Злоумышленник нанес мужчине десятки ножевых ранений и бросил его умирать на железнодорожной станции.

Как оказалось, страшное преступление совершил 35-летний житель Киева. Злоумышленник ранее уже был судим за имущественные преступления. По его месту жительства правоохранители провели обыск и изъяли вещественные доказательства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области обнаружили изувеченный труп женщины. На теле несчастной виднелись многочисленные телесные повреждения, ссадины и гематомы.