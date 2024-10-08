Его искали с собаками несколько часов: в Каменском жуткой смертью погиб ребенок (фото)

Погибшему было всего 10 лет

В Каменском Днепропетровской области во время игры на площадке проведения строительных работ погиб десятилетний мальчик. Его засыпало глиной.

Об этом во вторник, 8 октября, сообщили в пресс-службе Каменского районного управления полиции. Отмечается, что трагедия случилась около 11:00 7 октября, однако о ней стало известно лишь к 21:00.

Так, в тот день несовершеннолетние дети играли на месте проведения строительных работ. Одного из этих детей засыпало глиной. Поисковые работы продолжались до 2 часов ночи. Ребенка, к сожалению, нашли мертвым.

"На месте происшествия работали все экстренные службы. Также был привлечен кинолог со служебной собакой. Поисковые действия продолжались почти до 2:00 8 октября. К сожалению, ребенка обнаружили погибшим", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины. Подробности происшествия уславливаются.

В то же время издание Sobitie пишет, что трагедия случилась возле гимназии №12. По данным издания, дети проникли к спецтехнике, чтобы снять видео в TikTok.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Тернополе под колесами автомобиля погиб ребенок. Он скончался в больнице спустя несколько часов после аварии.