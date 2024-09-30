Вылетел на встречку на Harley Dаvidson: в жуткой аварии погиб легендарный воин (фото)
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Воин скончался на месте происшествия
В воскресенье, 29 сентября, на автодороге сообщением "Устилуг — Луцк" в Волынской области дорогу не поделили мотоциклист и легковой автомобиль. Как оказалось, за рулем Harley Davidson сидел 36-летний капитан ВСУ, полный кавалер ордена "За мужество" Павел Чайка.
От полученных травм герой, к сожалению, скончался на месте происшествия. Об этом сообщил Рожищевский городской голова Вячеслав Полищук.
Смертельная авария произошла неподалеку от села Хорохорин на трассе "Устилуг — Луцк". Здесь водитель мотоцикла Harley Devidson незапно выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Fusion, за рулем которого находился 30-летний житель Владимира.
В результате столкновения мотоцикл загорелся, а его водитель погиб на месте. Также пострадала 30-летняя пассажирка легковушки. Ей оказали медпомощь на месте и госпитализация не понадобилась.
По данному факту начато расследование. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Что известно о Павле Чайке
Как оказалось, за рулем мотоцикла сидел 36-летний капитан ВСУ, полный кавалер ордена "За мужество" Павел Чайка. Именно он стал третьим за времена независимой Украины полным кавалером ордена "За Мужество".
Он получил орден "За мужество" трижды:
- III степени — 8 июля 2014 года
- II степени — 4 декабря 2014 года
- I степени — 26 февраля 2015 года.
Также в 2016 году он стал "Народным героем Украины" и получил нагрудный знак "За образцовость в военной службе" III степени.
Павел Николаевич Чайка родился 24 июня 1988 года в городе Рожище на Волыни. Павел Чайка служил в армии с 2007 года, прошел срочную службу десантником в Николаеве. Затем подписал контракт с ВСУ. Далее поработал два года в "Беркуте" и вновь вернулся на контракт. С началом АТО отправился защищать Украину от вражеских войск.
Был ранен под Красным Лиманом, от реабилитационного периода отказался и вернулся в часть. Вышел из окружения под Марьинкой на отобранном у врагов трофейном КАМАЗе. Отбыл две ротации в Донецком аэропорту, участвовал в боях за Дебальцево. Дважды был серьезно ранен.
Воин имел позывной "Сигл". Проживал с женой в Киеве. С героем будут прощаться в родном городе Рожище во вторник, 2 октября.
У военнослужащего остались родители, жена и родная сестра.
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