Вылетел на встречку на Harley Dаvidson: в жуткой аварии погиб легендарный воин (фото)

Воин скончался на месте происшествия

В воскресенье, 29 сентября, на автодороге сообщением "Устилуг — Луцк" в Волынской области дорогу не поделили мотоциклист и легковой автомобиль. Как оказалось, за рулем Harley Davidson сидел 36-летний капитан ВСУ, полный кавалер ордена "За мужество" Павел Чайка.

От полученных травм герой, к сожалению, скончался на месте происшествия. Об этом сообщил Рожищевский городской голова Вячеслав Полищук.

Смертельная авария произошла неподалеку от села Хорохорин на трассе "Устилуг — Луцк". Здесь водитель мотоцикла Harley Devidson незапно выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Fusion, за рулем которого находился 30-летний житель Владимира.

В результате столкновения мотоцикл загорелся, а его водитель погиб на месте. Также пострадала 30-летняя пассажирка легковушки. Ей оказали медпомощь на месте и госпитализация не понадобилась.

По данному факту начато расследование. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Что известно о Павле Чайке

Павел Чайка

Как оказалось, за рулем мотоцикла сидел 36-летний капитан ВСУ, полный кавалер ордена "За мужество" Павел Чайка. Именно он стал третьим за времена независимой Украины полным кавалером ордена "За Мужество".

Он получил орден "За мужество" трижды:

III степени — 8 июля 2014 года

II степени — 4 декабря 2014 года

I степени — 26 февраля 2015 года.

Также в 2016 году он стал "Народным героем Украины" и получил нагрудный знак "За образцовость в военной службе" III степени.

Павел Николаевич Чайка родился 24 июня 1988 года в городе Рожище на Волыни. Павел Чайка служил в армии с 2007 года, прошел срочную службу десантником в Николаеве. Затем подписал контракт с ВСУ. Далее поработал два года в "Беркуте" и вновь вернулся на контракт. С началом АТО отправился защищать Украину от вражеских войск.

Был ранен под Красным Лиманом, от реабилитационного периода отказался и вернулся в часть. Вышел из окружения под Марьинкой на отобранном у врагов трофейном КАМАЗе. Отбыл две ротации в Донецком аэропорту, участвовал в боях за Дебальцево. Дважды был серьезно ранен.

Воин имел позывной "Сигл". Проживал с женой в Киеве. С героем будут прощаться в родном городе Рожище во вторник, 2 октября.

У военнослужащего остались родители, жена и родная сестра.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Черниговской области города Нежина, руководитель районного управления полиции сбил насмерть военнослужащего. Государственное бюро расследований (ГБР) открыло производство.