Ударил ножом в шею: в Николаеве мужчина на глазах у прохожих совершил самоубийство (фото, видео)

Медики не смогли его спасти

Во вторник, 7 мая, в Николаеве умер мужчина, который сам себе нанес ножевые ранения. Инцидент произошел на Одесском шоссе.

Об этом сообщает местное издание "Новости-N". Очевидцы происшествия рассказали, что чрезвычайное происшествие произошло у бистро "Борщ" на выезде из Николаева в направлении Одессы.

Отмечается, что мужчина среднего возраста вел себя странно. Он бегал по прилегающей территории, что-то громко кричал и размахивал руками.

В какой-то момент мужчина нанес себе несколько ударов ножом. Дежурившие неподалеку полицейские попытались его остановить, но он начал от них убегать. После чего, по словам некоторых очевидцев, мужчина нанес себе удар ножом в шею и упал в десяти метрах от входа в кафе.

На место сразу вызвали "скорую". Однако прибывшие медики не смогли его спасти — мужчина умер.

Сообщается, что на месте происшествия осталась большая лужа крови. Правоохранители предполагают, что погибший мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее "Телеграф" писал, что в Николаеве молодая мать избила свою 4-летнюю дочь. В полицию об инциденте сообщила 30-летняя родственница семьи.