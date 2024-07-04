В Харькове нашли мертвым журналиста: его искали целый месяц

В кармане нашли предсмертную записку

В Харькове нашли тело пропавшего без вести журналиста Александра Лапшина. Мужчина исчез еще 29 мая и с тех пор находился в розыске.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на руководителя следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова. Тело мужчины нашли 29 июня, но несколько дней держали это в тайне.

"29 июня нам поступила информация от прохожего, который обнаружил тело на веревке с признаками суицида в районе Сортировки. Конечно, мы должны установить личность погибшего, потому что этот человек там находился долгое время и визуально подтвердить, кто этот человек невозможно", — рассказал он.

Болвинов также отметил, что в кармане погибшего скорее всего находилась предсмертная записка, но из-за жары ее невозможно прочесть. Опознать тело удалось по анализу ДНК, о чем уже проинформировали родителей.

Окончательную причину смерти установит судмедэкспертиза, однако уже сейчас можно говорить, что речь идет о самоубийстве.

Руководитель поисковой группы общественной организации "Роза на руке" Александр Гуманюк отметил, что поиски мужчины продолжались около месяца.

"К сожалению, тело нашли местные жители, они нас набрали, сказали, мы приехали. Это где-то в полутора километрах от места его проживания. Мы держали информационную тишину, чтобы имели возможность работать следователи и сообщить семье", — рассказал он.

Издание сообщает, что Лапшин не работал в СМИ до начала вторжения, однако весной 2022 года он около месяца работал в команде Reuters и имеет несколько публикаций на сайте "Украинской правды".

Как сообщалось ранее, в Киеве из озера Вырлица достали тело мужчины. Печальное событие произошло на улице Ревуцкого.