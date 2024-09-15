В Кривом Роге застрелился 14-летний парень: его отец-военный тоже пустил себе пулю (фото)

За жизнь мужчины борются медики

В Кривом Роге застрелился 14-летний парень. Для этого он использовал ружье, принадлежащее его отцу.

Об этом сообщает местное издание "Свої". Трагедия произошла еще 13 сентября в Покровском районе города.

По данным издания, подросток жил с бабушкой по папиной линии. Его отец воевал на фронте.

Отмечается, что парень застрелился из помпового ружья. Это оружие было официально зарегистрировано на его отца. Медикам не удалось спасти подростка.

Узнав об этом, его отец нанес себе огнестрельное ранение из пулемета в голову. Мужчину доставили в больницу, он находится под наблюдением медиков в тяжелом состоянии.

Пока неизвестны причины такого поступка подростка. Детали трагедии выясняют правоохранители. По данным СМИ, четыре года назад семья потеряла одного ребенка.

Напомним, во Львовской области из окна многоэтажного дома выбросилась 12-летняя девочка. От полученных травм она погибла на месте происшествия. Это произошло в субботу, 14 сентября. В сети появилось видео, которое, вероятно, погибшая могла записать перед своей смертью. Ролик был снят с верхних этажей многоэтажки в городе Новояворовск и длится всего несколько секунд.