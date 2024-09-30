Во Львове ребенок засунул руку в мясорубку и не смог достать: как его спасали (фото)

Для проведения операции по спасению понадобилась аккумуляторная болгарка

В больницу Львова поступил трехлетний ребенок с зажатой рукой в электромясорубке. Медики вместе со спасателями совместными силами помогли мальчику освободиться.

Об этом рассказали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины во Львовской области. Отмечается, что инцидент случился 29 сентября примерно в 19:00.

В это время в приемное отделение больницы святого Николая поступил ребенок, которому срочно необходима была помощь. Медикам помогали также спасатели, которые с помощью аккумуляторной болгарки разрезали металлическую конструкцию мясорубки.

В результате операция по освобождению руки мальчика прошла успешно. Спасатели также опубликовали соответствующие фотографии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что этим летом в Ирпене Киевской области мужчина застрял в металлическом заборе и не смог самостоятельно освободиться. На помощь ему пришлось вызывать спасателей. Как оказалось, 76-летний местный житель застрял в в заборе одной ногой и не смог ее достать. Прибывшие на место спасатели помогли ему с помощью аккумуляторного разжима. В ГСЧС показали соответствующие фото.