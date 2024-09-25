Под колесами авто в Тернополе погиб ребенок: трагедия разделила тернополян (видео)

Мнения тернополян относительно виновника трагедии разделились

23 сентября на улице Симоненко в Тернополе произошло трагическое ДТП. 13-летний парень на велосипеде попал под колеса автомобиля Volkswagen Tiguan. Несмотря на усилия медиков, подросток скончался в больнице спустя несколько часов после аварии. Это событие буквально перессорило почти весь город. Местные жители спорили из-за того, кто по их мнению виноват в аварии — водитель, не затормозивший, или выскочивший на пешеходный ребенок.

Согласно сообщению Главного управления Нацполиции в Тернопольской области, авария произошла около 8:42 утра. Предварительные данные свидетельствуют о том, что парень переезжал дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля не успела вовремя затормозить и совершила наезд на школьника.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или бессрочно.

Как сообщает местное издание "20 минут", погибший парень учился в школе на массиве "Солнечный", недалеко от места аварии. Водитель — жительница пригорода Тернополя, официально безработная, занимается предпринимательской деятельностью.

По предварительной версии полиции, водитель Volkswagen не превышала скорость. Она остановилась перед пешеходным переходом, пропустила пешехода и начала трогаться. В этот момент парень внезапно выехал на переход. Эта информация подтверждается видеозаписями камер наблюдения и свидетельствами очевидцев.

Видео опубликовано в телеграмм-канале "Труха". Осторожно! Ролик может шокировать.

Трагедия вызвала острые дискуссии среди жителей Тернополя. Одни обвиняют водителя в невнимательности, другие указывают на неосторожность парня и ответственность родителей за обучение правилам дорожного движения.

Старший инспектор управления патрульной полиции в области Виталия Щупляк напомнила, что согласно Правилам дорожного движения, двигаться по дороге на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста. Кроме того, велосипедистам запрещено переезжать пешеходные переходы, если не установлены специальные знаки и разметка для велосипедного движения.

По делу назначен ряд экспертиз: автотехническая, транспортно-трасологическая, фототехническая и судебно-медицинская. Водителя задержали 23 сентября. По информации "20 минут", 24 сентября, в день ее 50-летия, женщине вручили подозрение в совершении смертельного ДТП.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Тернопольской области требуют честного расследования смертельного ДТП с адвокатом. Родные пострадавших и активисты уверены: именно он виноват в ДТП с тяжелыми последствиями, но сомневаются в справедливом наказании.