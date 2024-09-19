Напоил и изнасиловал 15-летнего парня: в Донецкой области мужчине объявили подозрение (фото)

Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Жителю города Константиновка Донецкой области сообщили о подозрении в совершении особо тяжкого преступления — изнасиловании несовершеннолетнего лица. Мужчина воспользовался уязвимым состоянием парня и надругался над ним.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. Подозрение выдвинули ранее судимому рецидивисту. Правоохранители отмечают, что он отбывал наказание за сексуальное насилие, а также хранение наркотиков и похищение человека.

Мужчина познакомился с 15-летним подростком, заманил его в свой дом и предложил выпить алкогольные напитки. Когда несовершеннолетнему стало плохо, подозреваемый предложил парню лечь отдохнуть, после чего надругался над ним.

Задержанному злоумышленнику по ходатайству прокурора избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно Уголовному Кодексу Украины, по ч. 3 ст. 152 УК, подозреваемому может грозить лишение свободы от 7 до 12 лет, если суд признает вину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве объявили подозрение мужчине, который устроил стрельбу на заправке. Правоохранители не исключают, что он находился под действием наркотических средств.