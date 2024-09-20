Под Харьковом 53-летний мужчина изнасиловал 4-летнюю внучку бывшей жены

После разрыва женщина продолжала доверять мужчине и оставляла с ним внучку

В Харьковской области 53-летний мужчина совершил насильственные действия в отношении 4-летнего ребенка, внучкой бывшей жены. Ювенальные прокуроры Чугуевской окружной прокуратуры уже направили в суд обвинительный акт.

Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. По данным следствия, преступление произошло в 2023 году в Чугуевском районе. Выяснилось, что подозреваемый долгое время состоял в браке с женщиной, у которой уже были дети и внучка.

Они развелись, но остались в хороших отношениях. Женщина периодически оставляла свою внучку мужчине, поскольку доверяла ему.

Фигурант, находясь дома, отвлек внимание ребенка на телефон, после чего совершил по отношению к нему преступление сексуального характера. По факту насилия, совершенного в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 153 УК Украины), начато уголовное производство. Если суд признает вину задержанного, ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

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