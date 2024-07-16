Укр

Под Киевом из пруда достали тело мужчины, которого не видели четыре дня: детали (фото)

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото. Фото Коллаж "Телеграфа"

Перед исчезновением мужчину заметили под хмельком

На Киевщине из водоема достали тело мужчины. Утопленника обнаружили в пруду в селе Боровка Бучанского района.

Об этом сообщает полиция Киевской области. Печальное событие произошло в понедельник, 15 июля.

Погибшим оказался 49-летний местный житель. Предварительно признаков насильственной смерти на теле мужчины правоохранители не обнаружили.

Сотрудники полиции выяснили, что односельчане в последний раз его видели 11 июля в сильном алкогольном опьянении.

"Следователи начали уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство с отметкой "несчастный случай")", — отмечают в полиции.

Трагический случай на пруду в Боровке

Правоохранители призывают граждан ответственно относиться к собственной жизни и здоровью во время отдыха. Не находитесь возле водоема под хмельком, это может привести к роковым последствиям.

Напоминаем, за последние сутки в водоемах Киева утонули три человека. Первый случай произошел 15 июля утром в озере Радуга.

Утопленник находился в 10 метрах от берега. Спасатели достали тело мужчины и передали медикам.

Вечером того же дня еще один человек утонул в реке Десенка. Водолазы обнаружили тело мужчины в 35 метрах от берега на глубине 7 метров. Спасатели достали утопленника из водоема и передали медикам.

Утром 16 июля было обнаружено тело мужской статьи в озере Тельбин. Сотрудники ГСЧС достали труп и передали службе "102".

Призываем соблюдать правила безопасности у воды. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по линии 101 или 112.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Киеве на одном из озер утонул подросток. По предварительным данным, парень пришел отдыхать на водоем с компанией друзей.

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#Киевская область #Новости Киева #Утопленник #достали труп мужчины