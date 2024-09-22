Фура со свиньями перевернулась в Днепре: животные "рассыпались" по земле, часть из них погибла (фото, видео)

Заезд на Полтавское шоссе перекрыт

В Днепре на Донецком шоссе перекинулась фура со свиньями. В результате происшествия. На место происшествия прибыли полицейские и спасатели.

Информация об этом была опубликована в социальных сетях. Там же распространили соответствующие фото и видео с места дорожно-транспортного происшествия.

Инцидент случился в воскресенье, 22 сентября, примерно в 11:00. На заезде на Полтавское шоссе перевернулась фура, внутри которой были свиньи. В результате животные оказались заблокированы в авто. Некоторые из них погибли.

Правоохранители сообщили, что водитель фуры не пострадал. В настоящее время заезд на Полтавское шоссе с Донецкого шоссе перекрыт. Об этом пишет "Информатор".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что подобная ситуация не так давно произошла в Кривом Роге. Там в центрально-городском районе города, перевернулась фура с более сотней поросят. В результате происшествия часть животных погибла. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего транспортное средство занесло. ОН получил ранения и был госпитализирован.