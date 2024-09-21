Секретная история: как в Киеве шикарный особняк графини превратился в жуткую пыточную (фото)

Имение хранит страшную тайну

Многие столичные здания имеют уникальную историю, которая уходит своими корнями в далекое прошлое. Одним из таких строений является усадьба графини Уваровой в Киеве — шикарное имение, сохранившее свою роскошь и величие до наших дней.

Этот интересный образец усадебной застройки начала XX века выполнен в стиле ампир и может похвастаться богато украшенным фасадом, интерьерами с интересными рельефами и росписями, резными дверьми и позолотой.

Усадьба Уваровой является памятником архитектуры местного значения, однако в его застенках происходили страшные вещи от которых стынет кровь в жилах.

"Телеграф" рассказывает историю шикарной усадьбы, которая со временем превратилась в место пыток и гибели большого количества людей.

История усадьбы графини Уваровой

В начале XIX столетия усадьба принадлежала Ульяне Константиновне Веселицкой — вдове последнего русского посла в Крымском ханстве Петра Веселицкого.

После 1894 года это имение продали сахарному магнату Лазарю Бродскому. Он превратил все дома на участке в доходные. Интересно, что в 1899 году во время строительных работ на территории усадьбы нашли клад с золотыми вещами, в частности византийскими и восточными монетами X-XI века.

В 1911 году Маргарита Бродская, дочь магната, разделила усадьбу на участки и продала. Участок № 16 приобрела графиня Наталья Уварова, дочь сахарозаводчика Федора Терещенко.

По ее заказу в 1912-1914 годах архитектор Павел Голландский снес старые дома, заново распланировал усадьбу и построил шикарный особняк.

Графине Уваровой на тот момент было 22 года и она была женой председателя киевского отделения Русского музыкального общества. Красавица лично принимала участие в убранстве особняка, уделяя внимание каждой детали — даже ручки для дверей она выбирала сама.

Графиня Уваровой

Имение графини Уваровой поражало своим великолепием и соответствовало высокому положению семьи в обществе: богемское стекло в окнах, золотой зал для приема гостей и проведения балов, художественная лепнина, резные двери, камины и мраморные лестницы.

Интерьеры вестибюля и холла украшены декором в стилях ампира, рококо и ренессанс. Парковый фасад оформлен полуротондой с колоннами. На территории усадьбы был сад, который не сохранился.

Неудивительно, что в 1916 году великая княгиня, сестра императора Николая II — Ксения Александровна, соизволила лично гостить у супругов Уваровых.

В революционном 1917 году дворяне продали дом и бежали на чужбину.

Уже в 1918 году дом реквизировали немцы.

Как шикарная усадьба превратилась в пыточную

В 1930-х годах усадьбу соединили переходами с трехэтажным домом № 16-А и зданием бывшего городского начального училища. Вместе с другими зданиями на Липках образовался целый квартал, где в течение 1919-1987 годов размещалось губернское, впоследствии областное управление карательных органов ЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ.

На территории усадьбы был тюремный подвал, где казнили "врагов народа". Также здесь подвергали пыткам "неугодных", проводили допросы и применяли методы различного физического и психологического воздействия на пленников.

Именно в имении Уваровой заседала расстрельная тройка. По словам старожил, Липскую улицу в те годы называли "самой длинной улицей в мире", поскольку по ней можно было пойти в одну сторону и никогда оттуда не вернуться обратно.

Дом НКВА, который был соединен с усадьбой

Где находится усадьба графини Уваровой

Сегодня в этом здании находится Институт национальной памяти и другие учреждения.

Адрес: улица Липская, 16

Координаты: 50°26′36″ 30°32′01″

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