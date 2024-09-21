Фура снесла маршрутку с пассажирами под Днепром: среди пострадавших ребенок (фото)
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Авария произошла на трассе "Павлоград – Днепр", возле Подгородного
В субботу, 21 сентября, под Днепром произошло серьезное ДТП. В маршрутное такси врезалась фура, судя по надписи на лобовом стекле, "Новой почты".
Об этом сообщает паблик "Днепр.Оперативный". Авария произошла на трассе "Павлоград — Днепр", возле Подгородного.
"Грузовик DAF допустил столкновение с рейсовой маршруткой "Миролюбовка – Днепр". Из-за столкновения, маршрутка зацепила едущую впереди Toyota Prado", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, во время столкновения пострадали шесть пассажиров маршрутки, среди них семилетняя девочка. Также травмы получил и водитель грузовика.
На месте происшествия работают стражи порядка, они и выяснят все обстоятельства инцидента.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Полтавской области жена священника за рулем сбила женщину и еще трижды проехалась по ней.