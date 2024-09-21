Фура снесла маршрутку с пассажирами под Днепром: среди пострадавших ребенок (фото)

Авария произошла на трассе "Павлоград – Днепр", возле Подгородного

В субботу, 21 сентября, под Днепром произошло серьезное ДТП. В маршрутное такси врезалась фура, судя по надписи на лобовом стекле, "Новой почты".

Об этом сообщает паблик "Днепр.Оперативный". Авария произошла на трассе "Павлоград — Днепр", возле Подгородного.

"Грузовик DAF допустил столкновение с рейсовой маршруткой "Миролюбовка – Днепр". Из-за столкновения, маршрутка зацепила едущую впереди Toyota Prado", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, во время столкновения пострадали шесть пассажиров маршрутки, среди них семилетняя девочка. Также травмы получил и водитель грузовика.

На месте происшествия работают стражи порядка, они и выяснят все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Полтавской области жена священника за рулем сбила женщину и еще трижды проехалась по ней.