"Всё усеяно телами": армия РФ могла "поймать" жесткий прилет по полигону (видео)

По меньшей мере 50 оккупантов ликвидированы

Россияне в сети жалуются на удар по военному полигону. Он якобы нанесен в понедельник, 15 сентября, украинскими бойцами на Донецком направлении.

Официальной информации по этому поводу пока нет. Но об этом уже начали писать в z-каналах в мессенджере Telegram.

Согласно их сообщениям, по меньшей мере 50 оккупантов ликвидированы.

Информацию о новом прилете сообщил один из подписчиков. Он является действующим солдатом армии РФ. Сам проживает в Петровском районе оккупированного Донецка.

"По полигону, на котором постоянно проходят обучения, был нанесён удар. Всё усеяно телами людей, поверивших Путину, и решивших заработать денег…. Именно это видео — вчерашнее. Прислал его друг с полигона. Свежая партия, так сказать. Но не последняя.", — говорится в сообщении.

Полигон, попавший якобы под удар, находится возле донецкой окружной дороги. В посте утверждается, что обстреливается он регулярно. Но командование ВС РФ это вообще не беспокоит.

"Просто пишут "пропали без вести", и деньги никто не выплачивает. Это происходит из-за тупости и халатности командиров.", — жалуются россияне.

Информатор сообщил, что сам побаивается ездить на этот полигон. Однако приказ есть приказ. За его невыполнение — расстрел.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ разработали новую тактику в Курской области.